Москва, , 13:31 — REGNUM С начала года почти 700 тысяч заявлений в онлайн-формате направили граждане, чтобы воспользоваться услугами центров занятости. Как сообщили ИА REGNUM в Минтруде России, больше всего заявок поступило на поиск подходящей работы — более 380 тыс. заявлений. Второе и третье место разделили запросы на профориентацию и подбор персонала с 130 тыс. и 56 тыс. заявлений соответственно.

Работа

Благодаря нацпроекту «Демография» портал «Работа России» становится привлекательным как для соискателей, так и для работодателей.

«С 1 января 2023 года все госуслуги в сфере занятости предоставляются в электронном виде на портале «Работа России» в 84 регионах. Основные услуги уже были доступны в онлайн-формате — это содействие в поиске работы для граждан и содействие в подборе персонала для работодателей. Теперь граждане могут в электронной форме также подать заявление, чтобы получить психологическую поддержку, пройти профессиональное тестирование и получить рекомендации по выбору профессии или в открытии собственного дела и другие услуги», — пояснила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

К предоставлению услуг в электронном виде через портал «Работа России» с 1 июля 2023 года также присоединится Москва. А Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области начнут переводить услуги на единую цифровую платформу с 2024 года.

Журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич, который с июля 2022 года работает в новых регионах, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что данный сервис особенно важен для новых граждан России, поскольку речь идет о цифровой интеграции разных регионов нашей страны.

«Я хорошо знаю ситуацию в Херсонской и Запорожской областях — здесь ведется серьезная работа по насыщению регионов современными российскими цифровыми сервисами и подключению всех цифровых услуг. Работает МФЦ, разворачивается функционал портала Госуслуги. Конечно, все не так быстро, но я вот сейчас с вами разговариваю, пользуясь здесь мобильной связью и интернетом. Поэтому, конечно, и портал «Работа России» будет востребован», — считает Малькевич.

Фактически создана единая база для того, чтобы граждане России могли узнавать имеющиеся вакансии в своих регионах и у соседей, отметил Малькевич.

«Также важно, что жители целого ряда регионов России, заинтересованные в работе в новых субъектах Российской Федерации, могут с помощью этого сервиса узнать о предлагаемых вакансиях и предложить свои услуги. Поэтому фактически речь идет о продолжении поступательного процесса цифровой интеграции разных регионов нашей страны», — подчеркнул общественный деятель.

Многие российские регионы уже оценили эффективность и надежность портала «Работа России» для поиска работы и сотрудников. К примеру, в 2022 году услугами сервисов по поиску работы воспользовались 20 тыс. жителей Бурятии.

«Основная задача портала — содействие занятости населения и обеспечение процесса предоставления госуслуг в области содействия занятости, в том числе их оказания в электронном виде. На портале размещается информация о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в сотрудниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. Все вакансии и резюме проверяются специалистами службы занятости и проходят модерацию», — отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Любой соискатель может разместить на портале «Работа России» свое резюме, а также подписаться и получать по рассылке подходящие вакансии в любом регионе. Работодатели могут заявить предложения работы, чтобы найти новых сотрудников. Есть возможность разослать кандидатам приглашение на собеседование, web-встречу на любой цифровой площадке. Также с помощью портала работодатели могут подать заявку на субсидию при трудоустройстве отдельных категорий граждан.

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«Это безусловная помощь людям, оставшимся без работы. Никаких бумаг и волокиты. Я подавала заявление по содействию в поиске работы дистанционно. Затем меня пригласили в центр занятости. Специалисты центра в короткое время помогли мне определиться с выбором. Теперь у меня свой бизнес», — поделилась впечатлениями бывшая безработная Жанна.

Чтобы дистанционно получить услуги службы занятости, необходимо авторизоваться в личном кабинете портала «Работа России» через учетную запись на госуслугах. Затем необходимо заполнить соответствующее заявление. Работать с порталом можно как из дома, так и на гостевых компьютерах в центре занятости населения.

Также с 2023 года по национальному проекту «Демография» в 17 регионах будут полностью обновлены все центры занятости. «Перезагрузка» службы занятости меняет не только внешний облик учреждений, но и форматы услуг, и подход к их оказанию.

«Это позволит при визите в центр занятости использовать время более эффективно, а не тратить его на заполнение документов. Все сервисы и услуги для граждан бесплатные», — обратил внимание министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Во Владимирской области уже началась комплексная модернизация службы занятости. Этот процесс предусматривает трансформацию центров занятости населения региона в современные и высокоэффективные учреждения.

«В 2022 году в регионе запустили два обновлённых центра занятости — во Владимире и Муроме. До конца 2023 года запланировано модернизировать ещё 15. В кадровых центрах внедряются новые клиентоцентричные форматы работы, ориентированные на оказание услуг соискателям и работодателям», — отметил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.

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Модернизация центров занятости — это не столько ремонт или обновлённый фасад. В первую очередь речь идёт об изменении подхода к оказанию услуг соискателям и работодателям.

«Мы меняем логистику. Предоставление госуслуг в сфере занятости рассматривается как целый комплекс сервисов с учётом интересов и потребностей клиентов для решения разных жизненных и бизнес-ситуаций на протяжении всего трудового пути соискателя или периода сотрудничества с работодателем. Перечень сервисов постоянно расширяется. Каждой категории клиентов предлагается специально созданный набор», — пояснила директор центра занятости населения города Мурома Екатерина Костакова.

Костромская область также включилась во всероссийский проект по преобразованию центров занятости населения в сеть современных кадровых центров «Работа России».

Еще один из шагов — расширение сети мобильных центров занятости. В Костромской области на протяжении 12 лет используют такие мобильные центры. Сейчас по национальному проекту «Демография» на смену устаревшим микроавтобусам приходят настоящие передвижные офисы. Два таких офиса поступили в обновленный центр занятости Волгореченска. Они оснащены современными ноутбуками, аудио — и видеотехникой, громкоговорителями, большими экранами для трансляции мультимедийных программ и учебных фильмов.

Работа фотографа Александр Мариинский © ИА REGNUM

«Один из микроавтобусов будет работать с работодателями региона, а другой — с ищущими работу гражданами. Мобильные центры будут выезжать на различные предприятия, организовывать ярмарки вакансий и, в первую очередь, обеспечивать доступность работы для граждан в отдаленных районах региона. Многие работодатели уже готовы на своих площадках принимать наши мобильные офисы», — поделилась начальник отдела рынка труда и трудовой миграции департамента по труду и социальной защите Костромской области Наталия Фетисова.

Помимо этого сотрудники мобильных центров будут проводить консультации, психологическую диагностику, профориентационные мероприятия, дни службы занятости, оказывать юридическую поддержку и психологическую помощь.

Костромская область также входит в число регионов, где по национальному проекту «Демография» в 2023 году будут полностью модернизированы все центры занятости. Первым преобразования почувствует Волгореченск.

«Специалисты получили новые знания, как работать с клиентами, будут помогать составлять резюме и проходить собеседования. А с помощью новой техники мы будем организовывать проведение ярмарок вакансий онлайн. Это новая форма, которая позволит расширить возможности общения с работодателями для наших соискателей», — отметила директор центра занятости Волгореченска Ольга Мануковская.

Слаженная работа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Портал «Работа России» — единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Она помогает гражданам найти работу, а работодателям — сотрудников. При этом все услуги предоставляются бесплатно. Благодаря национальному проекту «Демография» с помощью портала «Работа России» государство создаёт условия для того, чтобы любимым и оплачиваемым делом могли заниматься как можно больше людей.