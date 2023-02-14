Вашингтон, 14 февраля, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Число погибших во время стрельбы в Университете штата Мичиган в США увеличилось до трех.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

«Подтверждено три летальных исхода», — сообщает пресс-служба на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось о том, что в результате стрельбы в университете пострадали пяти человек. Есть подозреваемый в нападении на людей.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в американском городе Харрисонбурге в штате Вирджиния в результате стрельбы возле кампуса университета получили ранения восемь человек.