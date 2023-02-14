Донецк, 14 февраля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки ранения получили пять мирных жителей, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения пять мирных жителей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Стаханов в Луганской Народной Республике, а также жилые кварталы города Пологи Запорожской области.