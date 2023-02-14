Мелитополь, , 08:13 — REGNUM Киевский режим планирует дискредитировать работу Запорожской АЭС, безопасность которой якобы не может гарантировать Россия. Об этом сообщил председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС © Евгений Биятов/РИА Новости

Власти в Киеве, пояснил он, начинают продавливать тему об угрозе экологической катастрофы, связанной с низким уровнем воды в Каховском водохранилище и риском выхода из строя системы охлаждения реакторов.

«Режим Зеленского с помощью западных ресурсов готовит новый сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. Они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции», — сказал РИА Новости Рогов.

Каховское водохранилище действительно обмелело за последние месяцы до рекордно низкого уровня, однако на работу АЭС это не повлияло. Ситуацию на станции полностью контролируют российские атомщики, добавил он.

По словам Рогова, вода стала уходить после того, как ВСУ обстрелами разрушили плотину Каховской гидроэлектростанции, расположенную ниже по течению. Кроме того, они искусственно задерживают сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра.