Луганск, 14 февраля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. В Харьков массово привозят иностранцев, которые разговаривают на английском, немецком, французском и польском языках. Иностранными наёмниками намерены пополнять подразделения ВСУ, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевики ВСУ

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По его словам, люди одеты в гражданскую одежду, но все они прибывают с одинаковыми армейскими рюкзаками и другими идентичными элементами военной экипировки. Привозят иностранцев на комфортабельных автобусах с европейскими номерами. Наёмников высаживают возле пунктов постоянной дислокации украинских подразделений, подчеркнул Марочко.

«Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — также сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля нахождение воюющих на стороне вооружённых формирований Украины иностранных наёмников было выявлено в городе Часов Яр возле Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).