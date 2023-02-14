Москва, 14 февраля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно по определению. Это не удастся сделать никогда, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Россия обеспечивала в 2021 году около 17% мировой торговли нефтью и 25% мировой торговли природным газом. Страна является третьей в мире по поставкам угля», — напомнил Салихов.

По мнению эксперта, заместить такие объемы не под силу ни одной другой нефтегазовой стране.

Что касается долгосрочной перспективы, то доля России может снижаться из-за того, что «поставки на альтернативные рынки сопряжены с более дорогой логистикой».

Как сообщало ИА REGNUM, количество стран, которым Россия поставляет топливо, расширяется. Всё больше нефтепродуктов получают дружественные страны, доля поставляемого им топлива превысила 50%, рассказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.