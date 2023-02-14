Минобороны: боевые вертолёты ВС России уничтожили технику и командные пункты ВСУ

Москва, , 07:48 — REGNUM Группы украинских военных и бронированная техника ликвидированы благодаря эффективной работе экипажей ударных вертолётов Ми-35. Об успешных вылетах воздушных судов рассказали в Министерстве обороны РФ.

Кадры работы вертолетов Ми-35 и Ми-28 Министерство обороны России

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Вертолёты атаковали цели, меняя построения и сохраняя свободу манёвров. Задачи по уничтожению бронетехники и других объектов ВСУ выполняли военнослужащие армейской авиации Западного военного округа. Вертолёты Ми-35 также доставляют грузы, сопровождают колонны военных, доставляют десант и оказывают поддержку подразделениям.

«Российские летчики умело уходят из-под обстрелов противника. Помогает современная электронная начинка машин, бортовые комплексы обороны и, конечно, колоссальный опыт экипажей, наработанный за время проведения специальной военной операции», — отметили в Минобороны.

Командир экипажа ударного вертолёта Виктор рассказал об одном из вылетов. По его словам, сначала пилоты увидели танки благодаря тепловизору и отправили по цели управляемую ракету. Затем ещё несколькими снарядами поразили живую силу противника.

«Был вылет, можно сказать, на свободную охоту. Так, как мы знали линию соприкосновения с противником, мы работали с максимальной дальности, управляемыми ракетами», — отметил Виктор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военнослужащие рассказали, как осваивают в Запорожской области новую боевую технику. В зону спецоперации доставили модернизированные разведывательные машины БРМ-1К на базе советских БМП.