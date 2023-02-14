Новокузнецк, Кемеровская область, 14 февраля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Прокуратура Новокузнецка начала проверку в школе №2, из которой 13 февраля утром с торжественно-патриотической линейки доставили в больницу более 20 детей с признаками респираторного отравления. На утро 14 февраля причины отравления детей ещё не установлены.

ИА REGNUM Новокузнецк

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Установлено, что в больницу привезли 22 ребёнка от 9 до 15 лет. Шесть детей медики оставили на больничных койках. Остальных после обследования отпустили домой.

Версию об отравлении в столовой опровергли сразу — ученики ещё не успели поесть с утра. Всё случилось до начала уроков.

В школу незамедлительно выехал прокурор района Илья Платов.

Как сообщало ИА REGNUM, художник Никас Сафронов попал в больницу, отравившись итальянскими вялеными помидорами.