Анкара, 14 февраля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Российские спасатели в ходе разбора завалов в одном из разрушенных землетрясением домов в Турции обнаружили крупную сумму денег. Об этом сообщили в МЧС РФ.

МЧС РФ Найденные под завалом деньги

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По словам спасателей, при вскрытии очередного пласта завалов обнаружили кастрюлю, наполненную купюрами в 100 долларов. Всего в ней было 150 тыс. долларов, их под опись передали в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 февраля в результате землетрясения (которое официально признано принесшим наибольшие разрушения в Турции с 1939 года) погибли более 31 тыс. человек. Число пострадавших превысило 80 тысяч, разрушено почти 66,5 тыс. зданий.