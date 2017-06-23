США давят на Украину — все новости о спецоперации: день 356-й
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 356 дней. К 14 февраля её ярко выраженный наступательный характер сохраняется. ВСУ (Вооруженные силы Украины) несут серьёзные потери, а украинские власти, щедро спонсируемые вооружением стран НАТО, попали под пресс США.
Как пишет Washington Post, Белый дом продолжает давить на Киев с тем, чтобы ВСУ более активно вели боевые действия, — в противном случае будет сложнее получать помощь. По данным издания, помощники американского президента Джо Байдена настаивают на том, чтобы Украина отвоевала как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем сесть за стол переговоров.
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Российские войска тем временем освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Более 80 военнослужащих ВСУ за сутки уничтожено на краснолиманском направлении. В районе города Славянска поражён пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
По оценке экс-советника минобороны США полковника Дугласа Макгрегора, Америка стоит на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Россией.
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Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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«Бьет точно»: Минобороны РФ показало подготовку экипажей модернизированных боевых машин разведки БРМ-1К в тыловом районе зоны СВО. На полигоне в тыловом районе зоны СВО военнослужащие Южного военного округа отрабатывают боевые задачи на модернизированных БРМ-1К.
Операторы-наводчики боевой машины используют современные компьютеризированные системы управления огнем при стрельбе по мишеням из 30-мм автоматической пушки и спаренного ПКТ 7,62-мм.
Обновленная машина представляет из себя боевую машину на базе БМП с необитаемой башней, специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которые существенно расширяют возможности экипажа вести контроль за боевой обстановкой.
Вовлечённость НАТО и история с шарами — Песков комментирует
НАТО является враждебной организацией, которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить вовлеченность в конфликт вокруг Украины, отметил 14 февраля в разговоре с представителями СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал несколько других актуальных тем и анонсировал встречу российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
На Украину танки Leopard поставят восемь стран — Пентагон. Глава военного ведомства США Ллойд Остин заявил, что танки немецкого производства на Украину будут поставлять Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
На Украине могут отменить 8 Марта, Первомай и День Победы — в Верховную раду внесли законопроект об отмене празднования этих дат.
Вместо 8 Марта предлагается установить новый праздник и официальный выходной 25 февраля — День украинской женщины. Дата выбрана в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки.
Выходным днём предлагается сделать 9 марта — день рождения поэта Тараса Шевченко.
В Китае заявили о достижении Россией стратегических целей на Украине
Мировая общественность все чаще склоняется к мысли о достижении Россией стратегических целей на Украине. Очередное подтверждение тому — заявление политолога-американиста Академии общественных наук Китая Люя Сяна, который в газете Global Times прямо отмечает: «Стратегические цели России в целом достигнуты», передает корреспондент ИА REGNUM.
Национальный антитеррористический комитет обсудил вопросы усиления антитеррористической защищенности объектов в условиях спецоперации. Директор ФСБ Бортников отметил, что число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистов выросло.
Подчеркнута необходимость корректировки мер противодействия террористическим угрозам, исключения формализма.
Глава комитета Госдумы предложил учредить награду для тружеников тыла
Ввести для тружеников тыла награды имени Кузьмы Минина предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.
Глава Минобороны ФРГ Писториус: Германия налаживает производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, чтобы поставить их Киеву.
По предварительным данным, гарнизон ВСУ в Парасковиевке отрезан от дороги на Артёмовск (Бахмут) и практически взят в кольцо. Внутри находятся подразделения 125-й бригады территориальной обороны, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Общая численность — порядка 1,5 тыс. человек.
Телеграм-канал журналиста Юрия Подоляки.
WP: США оказывают давление на Украину перед переговорами с РФ
Предоставив Украине очередной пакет военной помощи, США понуждают киевские власти к активным боевым действиям. О том, что в противном случае при столкновении с «поворотным моментом» будет сложно добиться от конгресса тех же объемов поддержки, пишет Washington Post.
По данным издания, помощники американского президента Джо Байдена настаивают на том, чтобы Украина отвоевала как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем сесть за стол переговоров. Белый дом считает, что «поворотный момент» в украинском конфликте наступит этой весной.
Поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет — Столтенберг.
НАТО тренировало украинских военных с 2014 года, партнеры НАТО поставляли украинским вооруженным силам необходимые вооружения и тренировки начиная с 2014 года — генсек НАТО.
Украинско-российский конфликт — война логистики. Нам нужно обеспечить Украину не столько новыми вооружениями, сколько удостовериться, что всё, что уже поставлено, работает как надо — генсек НАТО.
Украине в этом году нужно от $40 млрд до $48 млрд в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала, заявила глава МВФ.
Украина исполняет роль антироссийского плацдарма, отведенную ей Западом, эта страна стала «тараном» США против России, заявил 14 февраля на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Ни НАТО, ни партнеры НАТО не являются частью военного конфликта с Россией, мы только поставляем вооружения Украине — генсек НАТО.
Нам необходимо обеспечить безопасность критической инфраструктуры — мы видели, что кабеля и трубопроводы очень уязвимы — генсек НАТО.
НАТО необходимо увеличить нагрузку на производства снаряжений и вооружений, чтобы поставить Украине обещанное и восполнить собственные запасы — генсек НАТО.
Советник главы ОВА Братчук: Киев боится расширения СВО на Одесскую область
В Киеве допускают расширение специальной военной операции (СВО) России на Одессу и Одесскую область. Об этом заявил советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
ВСУ за сутки более 80 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за прошедшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции в результате российских ракетных ударов.
Мэр города Андрей Садовой сообщил украинским СМИ, что из-за этого подача электроснабжения стала большой проблемой. Садовой добавил, что в регионе разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры, большую часть которых не будут ремонтировать, а отстроят заново.
МИД РФ: Киев нацелен на втягивание Кишинева в противостояние с Москвой
Украина нацелена на втягивание Молдавии в жестокое противостояние с Россией, говорится в распространенном 14 февраля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками мирного населения Донецка.
Как сообщили в местной администрации, вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка. В результате обстрела ранена женщина, также получил контузию подросток 2010 года рождения.
NIS: корабли ВМФ РФ вышли в море с ядерным оружием
Северный флот (СФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота России. Его основу современного составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Главная база флота — Североморск, главная база Беломорской ВМБ — Северодвинск. О высокой активности СВ свидетельствуют многочисленные публикации, как российских, как и зарубежных СМИ.
WarGonzo: для ВСУ удерживать позиции у Артёмовска равносильно самоубийству
Удерживать позиции в селе Парасковиевка около населённого пункта Артёмовск ДНР для ВСУ равносильно самоубийству. Об этом 14 февраля сообщает телеграм-канал WarGonzo.
По его информации, после освобождения населённого пункта Красная Гора, похоже, бойцы ЧВК «Вагнер» решили вопрос и с селом Парасковиевка, поскольку к северо-западу от него бойцы перерезали автодорогу М-03.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, сообщает Минобороны и демонстирует кинохронику.
Общая продолжительность полета составила более 7 часов.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Общая продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении.
Командир мотострелкового полка гвардии подполковник Артур Жумабаев успешно провел наступательную операцию по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов, находящегося под контролем боевиков, сообщает Минобороны РФ. Под его командованием подразделения ВС РФ прорвали усиленную оборону и закрепились в указанном районе, уничтожив при этом два танка, две боевые машины пехоты, множество противотанковых средств иностранного производства, а также двух артиллерийских корректировщиков и до 50 пехотинцев противника.
Заняв высоту, Артур Жумабаев грамотно организовал ее оборону и, несмотря на вражеский минометный огонь, отразил пять атак боевиков. После этого его подразделения нанесли по противнику сокрушительный контрудар, что создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск.
В ходе обороны стратегически важной высоты удалось избежать потерь среди личного состава полка гвардии подполковника Жумабаева.
В Мариуполе (ДНР) продолжается реконструкция жилищного фонда. По словам местных жителей, в первую очередь восстанавливают частично разрушенные дома, начав с разбора завалов. Работа идет непрерывно, по окончании восстановления бригады строителей сразу переходят с одного объекта на другой.
«Восстановленные дома есть, их много, люди стараются, молодцы. Жизнь продолжается, главное, чтобы были тишина и спокойствие, и был мир на земле, это самое главное», — поделилась местная жительница.
США готовятся объявить о новом пакете помощи Украине в размере $10 млрд.
Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 танков Leopard, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции со своим шведским коллегой.
На Украине выросли темпы мобилизации — из-за потерь на фронте и увеличения российской армии, сказал капитан 103-й бригады ТрО Александр Ганущин.
«Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена», — сказал он «Апострофу».
В администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей, сообщили источники Financial Times.
По крайней мере Вашингтон может «дать зеленый свет» на передачу F-16 другими странами.
США заявили Украине, что у них нет лишних ракет ATACMS, чтобы передать их Киеву — Politico со ссылкой на источники.
«Свободная охота»: Минобороны РФ показало, как экипажи ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику ВСУ.
Вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Российские летчики умело уходят из-под обстрелов противника. Помогает современная электронная начинка машин, бортовые комплексы обороны и, конечно, колоссальный опыт экипажей, наработанный за время проведения специальной военной операции.
Командир экипажа ударного Ми-35 Виктор участвует в специальной военной операции с февраля прошлого года. За это время совершил более 300 боевых вылетов. Молодой летчик, кавалер ордена Мужества, отмечает, что эта цифра приблизительная.
«Засветился в тепловизоре танк. Поразили одной ракетой. Далее отработали неуправляемыми по живой силе», — рассказал он.
Главное за 13 февраля 2023 года:
на донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики;
на краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30;
в районе города Славянска Донецкой Народной Республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Минобороны РФ.
Появилось видео с живым бойцом ЧВК «Вагнер», который был «казнён»
Боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Якущенко, который якобы был казнён, жив. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что самолет Су-24, на котором он 6 февраля совершил боевой вылет, был подбит 13 февраля украинской ПВО под Артёмовском (украинское название — Бахмут), сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.
ВСУ закрыли Артёмовск для въезда волонтёров и гражданских лиц
Военные Украины запретили с 13 февраля въезд в Артёмовск со стороны. По мнению авторов The New York Times, это может быть «прелюдией к выводу украинских войск из города».
Politico: Киев не получит ракеты ATACMS от США из соображений безопасности
В США опасаются, что поставки Украине ракет ATACMS могут ослабить американскую армию и истощить арсеналы страны в свете возможных будущих конфликтов. В связи с этим принято решение не поставлять Киеву такое вооружение, сообщила газета Politico.
Французский разведчик: «восстанавливать» Украину будут без участия Франции
Президент Украины Владимир Зеленский передал права на «послевоенное восстановление» страны крупному американскому пенсионному фонду Black Rock, заявил 13 февраля бывший глава экономической разведки Франции Ален Жюйе.
В Макеевке ликвидировали отряд ВСУ, который причастен к казни пленных ВС РФ
Бойцы российской армии уничтожили часть отряда ВСУ, военные которого жестоко казнили пленных ВС РФ в Макеевке в ноябре 2022 года, пишет портал «Русская весна».
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США стоят на пороге войны с Россией
Экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор раскрыл планы Вашингтона в отношении России — они нацелены ослабить Москву для дальнейшего уничтожения страны.
Военный эксперт сообщил о прибытии в Харьков иностранных наёмников
В Харьков массово привозят иностранцев, которые разговаривают на английском, немецком, французском и польском языках. Иностранными наёмниками намерены пополнять подразделения ВСУ, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости.
Корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет вышли в море с ядерным оружием
Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе отметила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.
WP: США толкают Киев к активным боевым действиям с Россией
Власти США продолжают давить на Киев, чтобы ВСУ более активно вели боевые действия, — в противном случае будет сложнее получать помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на свои источники.