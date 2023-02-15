Киев, 15 февраля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 356 дней. К 14 февраля её ярко выраженный наступательный характер сохраняется. ВСУ (Вооруженные силы Украины) несут серьёзные потери, а украинские власти, щедро спонсируемые вооружением стран НАТО, попали под пресс США.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как пишет Washington Post, Белый дом продолжает давить на Киев с тем, чтобы ВСУ более активно вели боевые действия — в противном случае будет сложнее получать помощь. По данным издания, помощники американского президента Джо Байдена настаивают на том, чтобы Украина отвоевала как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем сесть за стол переговоров.

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Российские войска тем временем освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Более 80 военнослужащих ВСУ за сутки уничтожено на краснолиманском направлении. В районе города Славянск поражён пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По оценке экс-советника минобороны США полковника Дугласа Макгрегора, Америка стоит на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Россией.

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