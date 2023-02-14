Дамаск, 14 февраля, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Российские военные помогают жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения, — доставляют продуктовые наборы и предметы первой необходимости в пункты выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России Сирия

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Военнослужащие российской группировки войск в Сирии в составе сводных отрядов продолжают разбирать завалы, устранять последствия землетрясений. К работам привлечены свыше 300 человек и 60 единиц военной и специальной техники.

Сирийцы выражают благодарность России за помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ВС РФ организовали раздачу 52,5 тонны гуманитарной помощи среди сирийских жителей. Спасено из-под завалов почти 50 человек.