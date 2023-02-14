The American Thinker: союз с Украиной стал ошибкой для США

Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Власти Соединённых Штатов Америки излишне сконцентрированы на решении проблем Украины, и это приводит к определённым последствиям. Такое мнение высказал обозреватель The American Thinker Эл Биненфелд. Он считает, что отношения Вашингтона с Киевом похожи на одержимость, и такая позиция ошибочна.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?» — удивлён аналитик.

Он подчеркнул, что из-за помощи Киеву США могут остаться без необходимого количества военных ресурсов, в том числе истощившиеся запасы оружия могут помешать Штатам защититься в случае необходимости и позаботиться о собственной национальной безопасности.

Эл Биненфелд также усомнился в адекватности столь тесного сотрудничества Украины и США, назвав более приоритетными отношения со странами, у которых более сильные экономики.

«Благодаря администрации Байдена ресурсы Соединенных Штатов теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей», — также говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США продолжают давить на Киев, чтобы ВСУ более активно вели боевые действия, ранее отмечала газета Washington Post. По мнению чиновников Белого дома, благодаря недавно выделенной помощи Киев может изменить ситуацию в свою сторону.