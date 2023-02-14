Нижневартовск, Югра, 14 февраля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. В Апелляционный военный суд поступила жалоба от адвоката одного из осуждённых за поджог здания военкомата в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Обжаловать намерены приговор, вынесенный Владиславу Борисенко, сообщили ТАСС в Центральном окружном военном суде.

1dzer.ru Суд

Читайте также: В России суд впервые за поджог военкомата вынес приговор по статье «Теракт»

Борисенко был приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его защитник намерен обжаловать это решение суда. Сроки рассмотрения апелляции неизвестны.

Поясняется, что сам осуждённый ранее не согласился с тем, что его действия были квалифицированы как теракт при вынесении вердикта судом. При этом вою вину в поджоге Борисенко признал.

Как сообщало ИА REGNUM, решение суда по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске было вынесено 31 января. Сам инцидент произошёл 4 мая 2022 года, Борисенко осуществлял поджог вместе с сообщником.