Мелитополь, 14 февраля, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в Запорожской области осваивают новую боевую технику. В зону спецоперации доставили модернизированные разведывательные машины БРМ-1К на базе советских БМП, сообщили РИА Новости.

Vitaly V. Kuzmin Колесное шасси БМП на базе платформы ВПК-7829 «Бумеранг»

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Российских бойцов обучают работать с новым вооружением с декабря. Техника и электроника на боевых машинах новые, поэтому для использования БРМ необходима практика, отметил один из военнослужащих.

«Всё работает, всё хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия. Все нюансы уже изучили, и бьёт она точно: куда навел — туда и попал», — рассказал член экипажа боевой машины.

Техника оснащена пулемётом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А. Предусмотрен комплекс наблюдения и сбора информации, необходимый для разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные из группировки «Отважные» уничтожают позиции ВСУ и продвигаются вперёд в зоне спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров благодаря эффективному выполнению боевых задач.