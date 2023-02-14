Global Times: Россия в рамках СВО достигла стратегических целей на Украине

Пекин, , 05:51 — REGNUM Американист-политолог Академии общественных наук Китая Люй Сян заявил, что РФ «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может целенаправленно атаковать ВСУ в западном направлении. При этом украинские военные без поддержки США и НАТО абсолютно не способны обороняться.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Стратегические цели России в целом достигнуты», — цитирует Люй Сян газета Global Times.

По мнению политолога, военные поставки эффективных западных вооружений Украине могут расширить географию конфликта двух сторон. Первыми, кто пострадает, будут Польша и Румыния. В случае разрастания конфликта негативный эффект для всего мирового сообщества «будет в 100 раз более серьезным», чем спецоперация России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США продолжают давить на Киев, чтобы ВСУ более активно вели боевые действия — в противном случае будет сложнее получать помощь.