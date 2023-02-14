Москва, 14 февраля, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Инициатива снизить возраст выхода на пенсию многодетным отцам поступила от Общественной палаты России. Предлагается отправлять их на заслуженный отдых не более чем на пять лет раньше, сообщили «Известия». Также общественники считают необходимым предусмотреть для многодетных возможность выделения до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

ИА REGNUM Многодетный отец

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Соответствующие предложения изложены в комплексе мер, разработанных общественниками с целью решения демографических проблем и защиты семей. Необходимость такой инициативы аргументирована тем, что демографическая ситуация в России близка к чрезвычайной. Ожидается, что изменения приведут к увеличению количества многодетных семей благодаря комплексу мер при рождении третьего и последующих детей. Кроме того, общественники рассчитывают, что реализация их предложения приведёт к сокращению количества абортов и поддержит работающих родителей.

«Нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет — самый большой резерв восстановления рождаемости в нашей стране в ближайшие годы», — говорится в письме общественной палаты.

По расчётам общественников, на ранний выход на пенсию многодетных отцов потребуется не более 250–300 млрд рублей в год, зато рождаемость, как предполагается, вырастет на 11% за год. Такой результат в ОП назвали сопоставимым с тем, какой был достигнут благодаря введению материнского капитала в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил подготовить пакет мер по улучшению в стране демографической ситуации. Он распорядился представить соответствующие предложения в начале 2023 года.