Тюменская область, 12 сентября, 2007, 08:59 — ИА Регнум. Злоумышленнику, совершившему поджог в общежитии г. Тюмени, предъявлено обвинение. В ходе расследования уголовного дела по факту пожара в муниципальном общежитии, произошедшего 5 сентября 2007 года, задержан и заключен под стражу 31-летний Анатолий Бельмесов. Об этом 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, что 5 сентября около 2.25 по местному времени в комнате №241, расположенной на третьем этаже пятиэтажного общежития, произошло возгорание. В результате пожара погиб один человек - 56- летний мужчина. Всего пострадали девять человек, среди них - 6-летняя девочка.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.