Вашингтон, 14 февраля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Летательный аппарат, который был сбит в воздушном пространстве Канады из соображений безопасности, являлся металлическим шаром с подвешенным к нему грузом. Об этом рассказал телеканал CNN на основании предоставленных министерством обороны США документов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Объект

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Пока остаётся неясным происхождение всех трёх объектов, ранее сбитых над Канадой и Соединёнными Штатами, говорится в сообщении. Не установлено также их назначение. Известно, что один из объектов — это небольшой металлический шар. Он пролетал над Канадой и переносил груз, подвешенный снизу. Что именно было прикреплено к объекту, неизвестно. Информация о том, как выглядел неопознанный предмет, передана в Конгресс США.

Другой объект, пролетающий над озером Гурон на границе Соединённых Штатов и Канады, был сбит не с первой попытки. Для его нейтрализации потребовались две ракеты. После попадания снаряда аппарат «медленно опустился» в водоём. Ранее сообщалось, что уничтожение только одного этого шара стоило более 800 тыс. долларов — эта цена двух ракет Sidewinder.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля военные США сбили аэростат у берегов Южной Каролины, 10 февраля — шар в небе над Аляской. 12 февраля снаряды выпустили по объектам над Канадой и озером Гурон.