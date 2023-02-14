Вашингтон, 14 февраля, 2023, 04:36 — ИА Регнум. В Вашингтоне при определённых условиях готовы реагировать на запросы Киева в части поставок боевых самолётов. Это станет возможным, если конфликт между Украиной и Россией затянется, сообщило английское издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

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По данным газеты, обсуждение поставок самолётов Киеву состоится 14 февраля в столице Бельгии Брюсселе. На эту тему выскажутся министры обороны стран, которые входят в альянс НАТО. В частности, они оценят возможность реэкспорта американских истребителей F-16, которые используются странами Евросоюза.

В статье подчёркивается, что запрос Киева на получение боевых самолётов был высказан как долгосрочный план, а пока нужны в первую очередь боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент США Джо Байден заявил, что американские власти не планируют предоставлять Украине для боевых действий истребители F-16. Он ответил журналистам на вопрос о такой возможности однозначным «нет».