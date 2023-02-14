Вашингтон, 14 февраля, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Американские конгрессмены приступили к расследованию генезиса COVID-19. Они изучают полученную информацию из администрации США и экс-главного эпидемиолога Энтони Фаучи.

Permkrai.ru Коронавирус

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Проверяется одна из версий об искусственном происхождении вируса и его утечке из китайской лаборатории, которая получала в том числе гранты из США.

«Расследование должно начаться с выяснения, где и как появился этот вирус», — сказал политик, врач и офицер запаса Брэд Венструп.

Коллеги его поддержали, отметив, что уже много есть версий об утечке вируса из небезопасной лаборатории в Ухани. Прозвучало мнение, что Вашингтон мог знать это и намеренно скрывать.

Как сообщало ИА REGNUM, в России госпитализировали 689 пациентов с COVID-19, также было выявлено 12 347 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.