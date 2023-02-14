Ченнай, Индия, 14 февраля, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Шесть новых моделей автомобилей намерены совместно разработать компании Renault и Nissan. Создание машин начнут в филиале автоконцерна в индийском городе Ченнай, говорится в совместном сообщении компаний.

Логотип альянса Renault — Nissan

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Вложение в разработку новых автомобилей составят $600 млн. Машины будут ориентированы как на жителей Индии, так и на покупателей из других стран. Всего будут выпущены по три вида автомобилей каждой марки. В том числе планируется создание двух моделей с электрическими двигателями и четырёх автомобилей класса SUV.

Для реализации масштабного проекта потребуется увеличить штат индийского завода примерно на 2 тыс. сотрудников до 10 тыс. Решение было принято после заключения между руководством Renault и Nissan соглашения о пересмотре условий двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшим мировым продавцом автомобилей третий год подряд остаётся японский автогигант Toyota Motor. В 2022 году компания продала около 10,48 млн автомобилей по всему миру, включая малолитражки.