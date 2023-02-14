Осло, 14 февраля, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе отметила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

ВМФ России Учебный корабль «Перекоп»

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Отмечается, что центральная часть ядерного потенциала установлена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях.

«Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — говорится в докладе.

По данным норвежской разведки, после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

Как сообщало ИА REGNUM, России не следует стесняться применить ядерное оружие, это достояние всего народа, считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).