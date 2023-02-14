Москва, 14 февраля, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Запланировано посещение президентом России Владимиром Путиным съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Мероприятие состоится 16–18 марта, встречи главы государства с представителями крупного бизнеса будут первыми с начала специальной операции на Украине, сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Ожидается, что Владимир Путин прибудет на собрание глав крупнейших предприятий России, запланированное на 16 марта. Возможно также, что отдельно будет проведена встреча президента с руководством РСПП. Запрос на такое общение с главой государства возник потому, что у бизнеса накопились вопросы, для разрешения которых необходим прямой диалог с властью.

«Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения», — говорится в статье.

Предыдущая встреча с представителями деловых кругов состоялась 24 февраля 2022 года, тогда президент РСПП Александр Шохин предрёк, что страну ждут масштабные санкции, в том числе в отраслях технологий, сырья и логистики.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются при помощи введения санкций настроить российских предпринимателей против государства.