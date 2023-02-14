Париж, 14 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Российская экономика выстояла под санкциями, оказалась гораздо более стойкой, чем предполагали ярые противники на Западе. Такой вывод сделала французская газета Le Monde по итогам 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Авторы, разбирая множество отраслей экономики РФ пришли к выводу, что «Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года».

Деловая активность в России вырастет в этом году на 0,3% и, как ожидается, увеличится на 2,1% в 2024 году.

А вот экономика еврозоны повысится в следующем году лишь на 1,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия одержала победу в беспрецедентном экономическом противостоянии с Западом, написал обозреватель Анджей Щесняк в статье для польской газеты Myśl Polska.