Россия избежала обрушения экономики после санкций Запада
Le Monde: Россия избежала обрушения экономики после санкций Запада
Париж, 14 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Российская экономика выстояла под санкциями, оказалась гораздо более стойкой, чем предполагали ярые противники на Западе. Такой вывод сделала французская газета Le Monde по итогам 2022 года.
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Авторы, разбирая множество отраслей экономики РФ пришли к выводу, что «Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года».
Деловая активность в России вырастет в этом году на 0,3% и, как ожидается, увеличится на 2,1% в 2024 году.
А вот экономика еврозоны повысится в следующем году лишь на 1,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия одержала победу в беспрецедентном экономическом противостоянии с Западом, написал обозреватель Анджей Щесняк в статье для польской газеты Myśl Polska.