Москва, 14 февраля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Количество стран, которым Россия поставляет топливо, расширяется. Всё больше нефтепродуктов получают дружественные страны, доля поставляемого им топлива превысила 50%, рассказала гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова изданию РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Читайте также: В ЕС вступили в силу ограничения цен на нефтепродукты из России

По её словам, всего в 2023 году Россия отправит дружественным странам 80% экспортируемых нефтепродуктов. По итогам января эта доля составила 53%, география получателей расширяется, подчеркнула эксперт.

«Анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53%», — отметила она.

Ранее вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Россия переориентируется на новые рынки, и, как ожидается, в этом году доля поставок нефти в дружественные страны составит более 80%, нефтепродуктов — порядка 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввёл с 5 февраля запрет на поставки нефтепродуктов из России и совместно с G7 и Австралией установил ограничения цен на них. В России не намерены соблюдать эти условия.