Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор раскрыл планы Вашингтона в отношении России — они нацелены ослабить Москву для дальнейшего уничтожения страны. Об этом американский военный заявил в эфире своего YouTube-канала.

Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке BMG-2048

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«За этим стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство», — раскрыл Макгрегор и напомнил, что в 90-е годы западные страны пытались «украсть у России всё, что можно». Но планы их провалились благодаря президенту Владимиру Путину, который вернул России «стабильность и достоинство».

Полковник пояснил, что политическая элита Вашингтона нагнетает всем, что Россия слаба, но это далеко не так.

«И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Россией», — подытожил Дуглас Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон препятствует тому, чтобы Киев пошёл на переговоры о мире с Москвой. Об этом 13 февраля заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.