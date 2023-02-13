Вашингтон, 14 февраля, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Работавший в здании Капитолия США архитектор Бретт Блэнтон уволен после того, как его поймали при использовании служебной машины для личных нужд. Соответствующее решение принял американский президент Джо Байден, сообщила газета The Washington Post.

Whitehouse.gov Джо Байден

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Решение отстранить Блэнтона от должности было принято по требованию представителей Конгресса. Об этом рассказал представитель Демократической партии США Джозеф Морелл. Увольнение архитектора также подтвердили в администрации президента страны.

Ранее стало известно, что Блэнтон представлялся сотрудником правоохранительных органов и использовал в личных целях служебный автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, после штурма Капитолия Блэнтон заявлял о необходимости увеличить расходы на ремонт здания. Он выражал уверенность, что $30 млн на эти цели будет недостаточно.