«Ъ»: после НЛО в США весь мир пристально следит за небесными телами

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM В мире набирает обороты «шаровая истерия». После четвертого уничтоженного США летательного объекта власти многих стран стали присматриваться к небесным телам и пристально следить за надежностью защиты своей территории.

НЛО tombud

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По информации «Ъ», генерал ВВС США Глен ван Херк признался, что в минобороны страны специалисты не смогли определить, что представляют собой три последних аппарата, за счёт чего они держались в воздухе и откуда прилетели.

В отличие от первого китайского аэростата три других намеренно не называют «воздушными шарами», так как непонятно, что это вообще такое. И генерал не исключил их инопланетное происхождение «или любое другое объяснение».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля военные США сбили аэростат у берегов Южной Каролины, 10 февраля — шар в небе над Аляской, 12 февраля стороны совместно сбили летающий объект над Канадой. В этот же день вечером американцы уничтожили четвертый шар над озером Гурон, который двигался вдоль границы США и Канады.