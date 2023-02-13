Москва, 14 февраля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Частично обрушилась кровля здания техцентра в Москве, где поздно вечером 13 февраля начался пожар. Двухэтажное строение горело в Северо-Восточном административном округе столицы, огонь локализован, сообщили в МЧС России.

76.mchs.gov.ru Пожар

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Ликвидацию пожара затрудняет наличие в здании горючих материалов — автомобильных покрышек, масел и техсредств. Концентрация взвесей и опасных веществ из-за дыма не превышена, подчеркнули в ведомстве.

Работы по тушению возгорания продолжаются. Пожар локализован на площади 1500 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, в ликвидации возгорания в московском техцентре участвовали более ста человек, задействовано 27 единиц техники. Пожарные спасли из горящего здания троих людей.