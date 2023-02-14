В США объяснили цель нагнетания паники вокруг НЛО
Вашингтон, 14 февраля 2023, 02:20 — REGNUM «Искусственно вызванной паникой» назвал экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден действия властей США в связи с появлением в воздушном пространстве страны неопознанных объектов. В своём аккаунте в Twitter он предположил, что это может быть манёвром ради переключения внимания представителей американских СМИ с расследования причин взрывов на российских газопроводах «Северный поток».
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Он также выразил уверенность, что инопланетяне здесь ни при чём, хоть ему и хотелось бы поверить во внеземное происхождение объектов, сбитых над США.
Ранее летчик-истребитель Райан Грейвс рассказал, что неопознанные объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над военными объектами и полигонами США.
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 февраля ВВС Канады и США сбили четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Удалось установить причину появления только одного из них — аэростата из Китая.