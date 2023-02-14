Сноуден: паника вокруг НЛО нужна для отвлечения внимания от расследования взрывов «Северных потоков»

Вашингтон, , 02:20 — REGNUM «Искусственно вызванной паникой» назвал экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден действия властей США в связи с появлением в воздушном пространстве страны неопознанных объектов. В своём аккаунте в Twitter он предположил, что это может быть манёвром ради переключения внимания представителей американских СМИ с расследования причин взрывов на российских газопроводах «Северный поток».

Эдвард Сноуден Цитата из к/ф «Сноуден». Реж. Оливер Стоун. 2016. США, Германия, Франция

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«Репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля «Северный поток»)», — уверен Эдвард Сноуден.

Он также выразил уверенность, что инопланетяне здесь ни при чём, хоть ему и хотелось бы поверить во внеземное происхождение объектов, сбитых над США.

Ранее летчик-истребитель Райан Грейвс рассказал, что неопознанные объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над военными объектами и полигонами США.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 февраля ВВС Канады и США сбили четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Удалось установить причину появления только одного из них — аэростата из Китая.