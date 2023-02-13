Лондон, 14 февраля, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Жители Великобритании выразили недовольство по поводу ожидания скорого вступления Украины в Европейский союз. В Financial Times под соответствующей статьёй читатели оставили свои комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в статье обратилась с призывом избегать «негативных сообщений» о перспективах вступления страны в ЕС. Она считает, что Киев «очень быстро» продвигается по пути реформ.

Британцы назвали Украину коррумпированной страной с хамскими замашками.

«С таким менторским тоном и хамскими замашками друзей не сыщешь. Кого-то ждет крепкое разочарование», — написал Huginn and Mininn.

«Украина попросту расшатает единый рынок», — считает Mister Mister.

«Сложно себе представить страны более коррумпированные, чем Украина и Грузия. Нечего им делать в альянсе», — отреагировал E Blois.

«Чтобы вытравить въевшуюся коррупцию, потребуется целое поколение, если не больше. Еще один тревожный момент — чрезмерная зависимость Украины от США и Великобритании. Неужто всем вскружили голову гламурные фотосессии с харизматичным Зеленским?» — удивляется Sarah P.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в 2023 году, заявила Ольга Стефанишина.