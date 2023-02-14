«Франс Пресс»: житель харьковского Купянска признался, что много людей поддерживает Россию

Купянск, Украина, , 01:51 — REGNUM Многие жители Купянска Харьковской области, который сейчас подконтролен ВСУ, поддерживают Россию, заявил сотрудник таможни Александр Тимошенко агентству «Франс Пресс».

Харьковская область, по дороге в Купянск Марина Захарова © ИА REGNUM

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Мужчина отметил, что споры и разногласия, трения есть между теми, кто поддерживает Киев, и теми, кто ждёт российские войска.

«Есть много людей, которые поддерживают Россию», — сказал Александр Тимошенко и добавил, что когда Купянск был под контролем России, в городе было много блокпостов, но мирным жителям никто вреда не причинял.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское командование перебрасывает военных на правый берег реки Оскол в район города Купянска (Харьковская область), чтобы вести оборону против ВС РФ.