Перепады давления стали причиной внезапного смещения береговой линии Мраморного моря в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 01:48 — REGNUM В Турции зафиксировано смещение линии берега Мраморного моря в районе Авджылар провинции Стамбул в Турции. Вода отступила на 15-20 метров и обнажила скалы, сообщили в Обсерватории Кандилли.

Алексей Саврасов. Море. 1865

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Там назвали причиной того, что море отступило, перепады давления. Сейсмическая активность на перемещение береговой линии не повлияла, уверены метеорологи. Они подчеркнули, что такие явления происходят вне зависимости от землетрясений.

В СМИ опубликованы видеосъёмки с дронов, на которых видно, что дно Мраморного моря частично обнажилось, вода ушла.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения, в результате которых погибли более 20 тыс. человек. Серия подземных толчков произошла в 11 провинциях страны.