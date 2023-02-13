Москва, 14 февраля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Шенгенские визы выдаются жителям России редко, и не стоит рассчитывать на их получение. К такому выводу пришли в Российском союзе туриндустрии, подчеркнув, что визы россиянам выдают всего восемь стран ЕС.

Manolo Gómez Шенген

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«Из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на 2-3 года дают редко и только узкому кругу людей», — отметили в РСТ.

В основном россиянам выдают визы только на время поездки или на срок до шести месяцев, пояснили туроператоры. Многократно действующие разрешения на въезд получает только «узкий круг людей». Проще всего оформить такой шенген во Франции, однако обратиться в её визовый центр практически невозможно из-за ажиотажа среди сотрудников компаний-посредников, которые хотят заработать на перепродаже брони на использование слотов для подачи документов.

«С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо всё же может подать запрос самостоятельно. Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра», — отметили в Российском союзе туриндустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что после отмены действия соглашения об упрощённом визовом режиме между Россией и ЕС сотрудники консульств европейских стран перестали выдавать российским туристам шенгенские визы на срок более года.