NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к отступлению украинских военных из города

Артемовск, , 01:28 — REGNUM Военные Украины запретили с 13 февраля въезд в Артемовск со стороны. По мнению авторов The New York Times, это может быть «прелюдией к выводу украинских войск из города».

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Введённый запрет для волонтеров и гражданских лиц объясняется «усилением боевых действий» и «опасности уличных боев».

«Запрет на доступ может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя ВСУ настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и эвакуировать своих раненых», — отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, состоявшееся освобождение населённого пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике является ключом к освобождению Артёмовска. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.