ВСУ закрыли Артемовск для въезда волонтёров и гражданских лиц
Артемовск, 14 февраля 2023, 01:28 — REGNUM Военные Украины запретили с 13 февраля въезд в Артемовск со стороны. По мнению авторов The New York Times, это может быть «прелюдией к выводу украинских войск из города».
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Введённый запрет для волонтеров и гражданских лиц объясняется «усилением боевых действий» и «опасности уличных боев».
«Запрет на доступ может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя ВСУ настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и эвакуировать своих раненых», — отмечает газета.
Как сообщало ИА REGNUM, состоявшееся освобождение населённого пункта Красная Гора в Донецкой Народной Республике является ключом к освобождению Артёмовска. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.