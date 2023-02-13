Москва, 14 февраля, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Почти в полночь 13 февраля начался пожар в техцентре в Северо-Восточном административном округе Москвы. Возгорание было зафиксировано в двухэтажном здании, сообщили в пресс-службе МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

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Огнём охвачены 1500 кв. м помещений техцентра. Пожарные спасли из горящего здания троих людей. В ликвидации возгорания участвуют 108 человек, задействовано 27 единиц техники.

«Происходит наращивание группировки. Дальнейшая информация уточняется», — отметили в МЧС России.

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