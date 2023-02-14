В ДНР в Макеевке ликвидировали часть отряда ВСУ, который причастен к казне российских пленных

Макеевка, ДНР, , 01:11 — REGNUM Бойцы российской армии уничтожили часть отряда ВСУ, военные которого жестоко казнили пленных ВС РФ в Макеевке в ноябре 2022 года. Об этом написал портал «Русская весна».

ВС РФ Mil.ru

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Российские мотострелки группировки «Отважные» взяли штурмом позиции противника, двигаясь с боями в направлении Красного Лимана.

«В одном из столкновений к ним попал с тяжелым ранением в бедро украинский боевик из 80 ОДШБр, того самого подразделения, «прославившегося» расстрелом лежащих на земле наших пленных бойцов в Макеевке», — сообщает издание.

Ему гуманно оказали медицинскую первую помощь, но он скончался по пути в госпиталь. Остальные военные ВСУ были ликвидированы в ходе атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ расстреляли 11 безоружных российских военных, попавших к ним в плен в Макеевке. Журналист немецкого издания Bild Юлиан Ропке призвал расследовать казнь в Макеевке.