Москва, 14 февраля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Из-за гангрены, начавшейся после коронавирусной инфекции, российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров лишился кистей обеих рук. Соответствующую операцию ему сделали из-за некроза верхних и нижних конечностей, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

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Ранее чемпиону ампутировали стопы. Операции проводятся из-за ухудшения состояния спортсмена. Ранее руки не были поражены, но затем ткани стали отмирать, несмотря на все усилия врачей.

Операцию по удалению стоп фигуристу провели несколькими днями ранее. Врачи объясняют необходимость ампутаций желанием сохранить фигуристу жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Его состояние было крайне тяжёлым, потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких.