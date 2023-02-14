Глава МИД Италии заявил о готовности страны поддержать создание спецтрибунала против России

Рим, , 00:58 — REGNUM В Италии не имеют ничего против того, чтобы был создан специальный трибунал, который будет судить Россию за преступления на Украине. Позицию властей страны обозначил итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни, сообщило информагентство Ansa.

Антонио Таяни PromotingEnterprise

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«Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет трибунал, мы не против», — сказал глава МИД Италии.

Он подчеркнул, что в стране никогда не использовали оружие для атак на территорию России и не объявляли РФ войну. Таяни также отметил, комментируя конфликт на Украине, что «проблема с руководством, но не с народом».

Напомним, что создание трибунала по Украине обсуждается в Евросоюзе уже долгое время, но этому мешает нехватка голосов представителей ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива создания так называемого трибунала по Украине принадлежит Европейской комиссии. Идею изначально выдвинула председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Вовлечь в процесс пытаются «международных партнёров» ЕС.