В США подняли со дна Атлантического океана обломки сбитого китайского аэростата и изучают их

Вашингтон, , 00:40 — REGNUM В Вашингтоне приступили к изучению поднятых со дна Атлантического океана частей ранее сбитого китайского метеозонда. Об этом журналистам рассказал 13 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Военные США подняли со дна Атлантического океана часть электроники и каркаса сбитого воздушного летательного аппарата, который принадлежал Китаю. Он ликвидирован 4 февраля у побережья Южной Каролины.

«Нам удалось извлечь некоторые обломки, часть электроники и даже некоторые элементы каркаса. Всё это расскажет нам о многом, и мы в данный момент всё изучаем», — сказал Джон Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Канады и США сбили уже четыре летательных объекта над своими территориями.