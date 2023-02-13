Кишинёв, 14 февраля, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду заявила о наличии доказательств версии Киева о том, что Россия собиралась предпринимать действия для дестабилизации ситуации в Кишинёве. Для этого в том числе были намерены привлечь диверсантов, считает она. Своё мнение молдавский лидер высказала на брифинге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

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«Путём насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции, заставят сменить власть в Кишинёве», — сказала Майя Санду.

Она подчеркнула, что эти планы подготовлены к реализации в ближайшее время. Диверсанты, силами которых собирались осуществить госпереворот, прошли военную подготовку, но должны были быть замаскированы под гражданских лиц. Предполагалось, что они будут вести в Молдавии подрывную деятельность, её «локации и логистические аспекты» были точно указаны, подчеркнула Санду.

По её словам, предполагалось также «использование посторонних лиц для насильственных действий», а именно граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории. Внутри Молдавии намеревались задействовать для переворота «такие преступные группировки, как партия «Шор«» и ещё некоторые внутренние силы страны. Прошедшие в прошлом году акции протеста Майя Санду также назвала частью российского плана по свержению власти в Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Молдавии Ион Кику обвинил власти Киева в попытке втянуть Кишинёв в конфликт с Россией. По мнению Кику, используются при этом различные пути и способы.