Вашингтон, 14 февраля, 2023, 00:24 — ИА Регнум. С 4 по 12 февраля ВВС Канады и США сбили уже четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Принадлежность лишь одного удалось установить — самого первого. Это был китайский воздушный шар, пишет РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

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4 февраля военные США сбили аэростат у берегов Южной Каролины, 10 февраля — шар в небе над Аляской, 12 февраля стороны совместно сбили летающий объект над Канадой. В этот же день вечером американцы уничтожили четвертый шар над озером Гурон, который двигался вдоль границы США и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор стратегических коммуникаций в американском совете Нацбезопасности Джон Кирби рассказал о проведённой «на высоком уровне консультации с Китаем» по вопросу сбитого США аэростата.