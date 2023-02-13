Брюссель, 14 февраля, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил журналистам, что Еврокомиссия (ЕК) планирует запустить механизм совместных закупок газа для Евросоюза не позднее конца первого квартала 2023 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Мы намерены запустить инструмент совместных закупок не позднее конца текущего квартала, чтобы поддержать наполнение хранилища перед следующим отопительным сезоном», — сказал еврокомиссар.

ЕС пытается создать антирыночную структуру, которая будет централизованно регулировать закупки газа. Она будет искать предложения газа на мировых рынках для совместных закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС из-за своей слабости очень сильно зависит от природного газа из России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Украине поучаствовать в системе совместных закупок газа Евросоюза.