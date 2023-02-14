Саратов, , 00:02 — REGNUM Вечером 13 февраля житель Саратова напал на сотрудницу городской больницы. Мужчину привезла в медучреждение бригада скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области. Полицейскими по факту этого инцидента проводится проверка.

Нападение

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От действий пациента пострадала 67-летняя сотрудница больницы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был судим. Нападавшего уже доставили из больницы в отделение полиции, ЧП расследуется правоохранительными органами.

«После оказания ему медицинской помощи гражданин причинил телесные повреждения сотруднице больницы 1955 года рождения», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предлагала привлекать к уголовной ответственности людей, нападающих на медиков. Она предложила изменить законодательство после того, как в подмосковном городе Балашиха четверо родственников умершего в больнице пациента прошли в ординаторскую областной больницы и избили врачей.