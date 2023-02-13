В ЦБ РФ сообщили о резком росте сбережений граждан России в иностранных банках

Москва, , 23:54 — REGNUM Более чем в три раза возросли объёмы средств, которые жители России хранят в банках за границей. Такие данные представлены Центробанком РФ.

Сбережения Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общая сумма сбережений россиян за пределами страны составила $94,3 млрд, или 6,63 трлн рублей, по данным на 1 января. За год объём средств продемонстрировал рекордный рост в 208,2%, в том числе существенно возросли объёмы вкладов в долларах. Так, в 2022 году сбережения россиян в американской валюте составляли $63,7 млрд, в 2021-м — $5,4 млрд.

Первый всплеск активных переводов средств в банки-нерезиденты, по данным ЦБ, был зафиксирован в феврале 2022 года. Затем потоки снова активизировались после ослабления ограничений на денежные переводы за границу, во втором полугодии 2022 года. Пиковыми месяцами по отправке денег в иностранные банки из России названы сентябрь и ноябрь. В декабре увеличение объёмов депозитов объяснялось ослаблением рубля, тогда объёмы средств возросли на 1,3 трлн руб. рублей, или $7 млрд.

Параллельно шёл отток средств на счетах физических лиц в российских банках. За год объём таких депозитов сократился на 39,5%, или на $38 млрд, до $58,1 млрд (4,09 трлн руб).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре объём валютных депозитов жителей России снизился до $56 млрд, что стало минимумом с конца 2008 года.