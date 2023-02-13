Оттава, , 23:43 — REGNUM Правительство Канады посоветовало гражданам не ездить в Белоруссию, объяснив это риском и «вооруженным конфликтом между Россией и Украиной».

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В сообщении ведомства говорится, что посольство Канады в Польше ограничено в возможностях помощи канадцам в Белоруссии. Выехать из страны можно коммерческими рейсами.

Отметим, что в посольстве США в Москве также призывали своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что в канадских городах наблюдаются признаки русофобии.