Журналист Херш: подорвав «Северные потоки», США отстрелили себе левую ногу

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш считает, что США «выстрелили себе в ногу», когда подорвали российский «Северный поток».

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Ранее Херш обнародовал свою статью-расследование, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации терактов на трубопроводах.

«Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причин. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно», — цитирует ТАСС журналиста.

Херш подчеркнул, что в Белом доме присутствует «градус глупости».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия способна нанести ущерб кабелям связи и инфраструктуре по всему миру в ответ на подрыв «Северных потоков», отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).