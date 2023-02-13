Москва, 13 февраля, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Просмотр на сайте «Кинопоиска» фильмов «Звездные войны», «Один дома», «Титаник», «Железный человек», «Мстители», «Люди икс», «Пираты Карибского моря» и ещё нескольких кинокартин и мультфильмов станет недоступным с 28 февраля. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-кинотеатра.

Цитата из к/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Тонущий «Титаник»

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Предупреждения размещены в описании кинолент. В том числе из базы пропадут мультфильмы «Король лев», «Ледниковый период», «Холодное сердце», «Душа», «История игрушек». Под ограничения также попали «Дедпул», «Крепкий орешек», «Ночь в музее», «Тор», «Капитан Марвел» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ближайший месяц на российских видеосервисах будет невозможно посмотреть фильмы и анимационные проекты студии Disney. В России заканчиваются контракты на показ сериалов и фильмов, сделанных этой студией.