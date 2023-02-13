Вашингтон, 13 февраля, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в американском совете Нацбезопасности Джон Кирби рассказал о проведённой «на высоком уровне консультации с Китаем» по вопросу сбитого США аэростата.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

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Кирби на брифинге в Белом доме признал, что «инцидент со шпионским аэростатом обсудили в частном порядке с высокопоставленными китайскими должностными лицами».

Он отметил, что обе страны поддерживают рутинные дипломатические контакты. При этом Кирби акцентировал, что в небе над Китаем нет американских разведывательных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США сбили 11 февраля второй летательный аппарат над штатом Аляска.